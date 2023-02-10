特斯拉撞倒路樹衝上人行道 釀3輕傷1重傷送醫救治中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區瑞光路凌晨發生車禍事故，一輛特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階，車上右前座1名男子重傷失去呼吸心跳，其餘含駕駛在內3人皆意識清醒，4人皆送醫治療，警方介入釐清事發經過及肇事原因中。

台北市消防局表示，今凌晨4分獲報，內湖區瑞光路407號至423號之間有車輛撞車、車上有民眾受傷，經派員到場，發現車上共3男1女受傷。

其中，右前座男子年約40歲，無呼吸心跳，送往三軍總醫院急救，女子年約32歲，意識清醒送馬偕醫院治療，另2名男子分別年約42、20歲，皆意識清醒，送北醫治療。

據悉，事故導致肇事車輛車頭面目全非，人行道台階被刮落、路樹被撞倒，顯見撞擊力道巨大；警消共派出4輛救護車、3輛水箱車、1輛器材車、1輛照明車前往救援，轄區警方目前已介入，確切肇事原因、經過有待釐清。

肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝
肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝
肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝
肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝
肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝
肇事特斯拉汽車因不明原因衝上人行道，撞毀路樹及人行道台階。記者李隆揆／翻攝

人行道 內湖

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