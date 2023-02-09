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台中休旅車撞飛行人 駕駛：癲癇發作失去意識

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區向心路、南屯路口今晚8點多發生驚悚車禍，廖姓男子自稱駕駛休旅車癲癇發作失去意識，整輛車衝往對向撞飛楊姓女路人，造成楊重創送醫搶救中，廖的車還波及另名孫姓女乘客，以及2輛小客車、4輛機車，警方對廖酒測值為0，詳細案發原因、肇責釐清中。

台中第4分局初步調查，廖男（40歲）今晚8點多駕駛休旅車從向心路往大墩六街，但因廖本身有癲癇疑似開車到一半發作，整個人失去意識造成車輛衝往對向的向心路、南屯路口。

當時楊姓女子（38歲）徒步經過，廖的車從後高速當場將其撞飛，休旅車再波及一旁孫姓女駕駛、2輛停在路旁的小客車、4輛機車後，再撞進路邊的麵店。

警方獲報到場時對廖男酒測數值為0，且廖沒有受傷，但楊女遭撞飛重傷送往中山醫院急救中，另1名被撞的孫姓女子則輕傷送醫。

據了解，廖男自稱開車到一半癲癇發作失去意識，但撞車後約莫10分鐘就醒過來，警方到場時他神智恢復可以正常應對，廖也表示醒來才發現出了嚴重車禍，也隨警方赴交通隊做筆錄。

警方表示，已調閱周圍監視器，詳細案發、肇事責任釐清中。

廖男的休旅車撞飛女路人，再衝向路旁波及6車。記者曾健祐／翻攝
廖男的休旅車撞飛女路人，再衝向路旁波及6車。記者曾健祐／翻攝
廖男的車從後撞飛楊姓女行人。圖／截自記者爆料網
廖男的車從後撞飛楊姓女行人。圖／截自記者爆料網
附近店家前的機車被撞翻。記者曾健祐／翻攝
附近店家前的機車被撞翻。記者曾健祐／翻攝
台中市南屯區車禍現場。記者曾健祐／翻攝
台中市南屯區車禍現場。記者曾健祐／翻攝

=[3中央社台中9日電=]3

台中市1輛自小客車今天晚間突然撞進南屯區一處麵店騎樓，波及2輛汽車、3輛機車及3輛腳踏車，造成1名女性路人受傷，肇事女駕駛也送醫，事故原因仍待警方調查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，今天晚間8時39分獲報，南屯區向心路發生車輛撞進騎樓事故，且有人員受傷，出動消防車1輛、救護車2輛與消防人員9名前往處理。

消防人員表示，現場為1輛自小客車撞進路旁麵店騎樓，波及2輛汽車、3輛機車及3輛腳踏車，造成38歲女性路人受傷且意識昏迷，50歲女駕駛肢體也受有擦傷。

2名傷者分別送往中山醫學大學附設醫院與林新醫院救治，事故原因仍待警方調查。

撞飛 休旅車 癲癇

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