影／有洋蔥 小六男童自編自導烏龍擄人案 竟是想要大人關愛
新北市一名小六男童今天自編自導一起擄人案，經警方調查竟是一場烏龍騙局，小六男童事後坦承，「只是想要大人更多的關愛。」男童父親今晚也在臉書社團貼文感謝警方的協助，也對造成民眾的恐慌表達抱歉之意。
臉書社團「我們是新店人，好山好水就是愛新店」今天中午貼文一篇文章，施姓男子指稱就讀國小6年級的兒子，今天中午放學回家途中，在新店區央央新村差一點被一男一女兩名歹徒接近攀談並徒手拉扯後背包，所幸兒子十分機警，朝對方揮了一拳後，自行掙脫快步逃跑，施男最後還提醒附近住戶要注意安全，此文一出，立即引起社團成員高度重視，引起廣泛討論。
新店警方也立即調派線上巡邏警網前往察看，但未發現小六男童所說的一對可疑男女身影，調閱周邊監視器畫面，也未發現異狀，只有看到小六男童獨自一人走回家的影像。
警方原本十分憂心社區治安亮起紅燈，包括新北市婦幼隊也派員協助了解，沒想到今天晚上6時許，男童才吐出真言，表示這一切都是他「自編自導」，坦承欺騙爸爸「只是希望得到大人的關心。」
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