正妹PO照「For personal」開價一萬 讀者懷疑詐騙警查無不法

有讀者向本報投訴，指出蝦皮拍賣有奇怪的販售標的；正妹貼上自己的照片，沒講清楚要販售什麼，只有（For personal）開價一萬元的字眼，另外還有另一正妹表示可兼職吃飯、有低消，並開出價目表。讀者擔心是援交詐騙；但本報向刑事局、台北市刑大查證，發現沒有相關報案紀錄，另外警方詢問蝦皮後，蝦皮也表示沒有顧客投訴遭到詐騙。

檢視讀者提供的資料，發現（For personal）販售標的分類為性感內衣，已有一件售出，另外還有販售疑似為原味絲襪，警方懷疑賣家應該是專門販售貼身原味衣物給有特殊收集嗜好的買家。

另一名聲稱可以兼職吃飯的正妹賣家，賣場內多販售嬰幼兒相關用品。兩名賣家加入蝦皮拍賣都已有多年時間，評價也多為正面，警方約略看了兩人賣場資料，暫不認為有詐騙嫌疑。

蝦皮拍賣還有賣家販售陪打遊戲、陪聊、陪約會、cosplay角色扮演聊天等服務，不過警方指出，只要不涉及詐騙行為，單純交易不非法。就目前刑事局觀察，援交詐騙有減少趨勢，蝦皮拍賣也沒有援交詐騙的報案紀錄，目前比較多的詐騙案件是先假交友，再引誘網友進行假投資，詐騙的錢才來得快。

根據刑事局統計去年全年度高風險賣場前5名，依序為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」。