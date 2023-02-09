人倫悲劇！糖尿病女陳屍家中 弱勢母隔天發現已死多時

雲林縣斗南鎮呂姓老婦領有極重度身心障礙證明，與患有糖尿病、憂鬱症且領有重大傷病卡的女兒相依為命，兩人都無法正常工作，靠著低收入戶補助生活，日前女兒突然離世，呂婦無力負擔喪葬費向警方求助，熱心員警得知後立即聯繫慈善團體，為呂婦減輕負擔。

警方表示，呂婦領有極重度身心障礙證明，無法正常工作，家境清寒已被古坑鄉公所社會課列為低收入戶關懷中，家中經濟支柱為女兒，但女兒患有嚴重糖尿病及憂鬱症，且領有重大傷病證明卡等證明，平時也無法正常工作，母女相依為命只靠微薄補助生活。

據了解，呂婦的女兒死亡前一天晚上有打電話給她，電話中呂婦的女兒說身體很冷、不舒服，當下呂婦沒有想太多，只叫女兒早點去休息，隔天早上呂婦再打電話給女兒，就沒有人接電話，直到呂婦進屋查看，才發現女兒身體已變冷、僵硬。

斗南分局東和派出所警員鄭濟庸說，2月5日接獲呂姓老婦報案，稱她在早上9點進屋時，發現女兒已死亡多時，因她們是低收入戶，所長吳俊麟得知後，立即聯繫張榮發慈善基金會申請救助，也聯繫古坑鄉懷恩堂提供物資，讓呂婦暫時穩定生活。