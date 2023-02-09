刑事局人事案發布 15名縣市及署屬刑警大隊長異動
刑事局今年第2波人事案今發布，調整34名警官，航空、國道公路警察局刑警大隊長遺缺，由刑事局偵九、四大隊副大隊長紀延熹、李名盛升任，15名縣市警察局或警政署屬機關刑警大隊長異動，有7人初任。
7名升縣市或署屬機關刑大隊長的刑事局隊長，包括宜蘭縣鄭偉豪、台東縣林書楷、澎湖縣呂松浩、連江縣林佑裕、鐵路警察局張瑋倫及保安警察第二、七總隊翁士閔、顏光燦。
刑事局二大隊副大隊長賴俊堯升刑事局司法科長，電信偵查大隊副大隊長游文勝升刑事局偵防中心主任。嘉義縣刑大隊長徐宏杰調刑事局三大副大隊長，兼任毒品查緝中心執行秘書。
刑事局第1波人事上月18日發布，派補大隊長、科室主管，過年後接續作業，檢討航空、國道刑大隊長及刑事局科長、督察、秘書、副大隊長遺缺，連動縣市刑大隊長。這波調動統一於2月13日交接到任。
警政署發布本局科室主管及航空、國道公路警察局刑事警察大隊大隊長等重要警職人事案如下：
一、本局偵九大隊副大隊長紀延熹調陞航警局刑警大隊大隊長
二、本局偵四大隊副大隊長李名盛調陞國道警局刑警大隊大隊長
三、本局偵二大隊副大隊長賴俊堯調陞本局司法科科長
四、本局電偵大隊副大隊長游文勝調陞本局偵防中心主任
五、本局反黑科研究員楊廷祥調陞本局督訓科督察
六、本局秘書室研究員黃淑華調陞本局秘書室秘書
七、本局偵六大隊副大隊長戴長生調陞本局預防科秘書
八、本局公關室研究員李建翰調任本局偵一大隊副大隊長
九、雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光調任本局偵二大隊副大隊長
十、嘉義縣警局刑警大隊大隊長徐宏杰調任本局偵三大隊副大隊長（兼毒緝執秘）
十一、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳榮標調任本局偵四大隊副大隊長
十二、基隆市警局刑警大隊大隊長賴英門調任本局偵六大隊副大隊長
十三、彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥調任本局偵七大隊副大隊長
十四、保二總隊刑警大隊大隊長賴欣宏調任本局偵九大隊副大隊長
十五、屏東縣警局刑警大隊大隊長陳志埕調任本局電偵大隊副大隊長
十六、鐵路警局刑警大隊大隊長劉貞汝調任基隆市警局刑警大隊大隊長
十七、苗栗縣警局刑警大隊大隊長吳柏羲調任新竹縣警局刑警大隊大隊長
十八、連江縣警局刑警隊隊長柯宏宜調任苗栗縣警局刑警大隊大隊長
十九、南投縣警局刑警大隊大隊長徐名谷調任彰化縣警局刑警大隊大隊長
二十、保七總隊刑警大隊大隊長葉明鐘調任南投縣警局刑警大隊大隊長
二十一、宜蘭縣警局刑警大隊大隊長王嘉華調任雲林縣警局刑警大隊大隊長
二十二、澎湖縣警局刑警大隊大隊長陳培德調任嘉義縣警局刑警大隊大隊長
二十三、臺東縣警局刑警大隊大隊長黃維和調任屏東縣警局刑警大隊大隊長
二十四、本局偵三大隊隊長鄭偉豪陞任宜蘭縣警局刑警大隊大隊長
二十五、本局偵四大隊隊長林書楷陞任臺東縣警局刑警大隊大隊長
二十六、本局偵七大隊隊長呂松浩陞任澎湖縣警局刑警大隊大隊長
二十七、本局偵八大隊隊長翁士閔陞任保二總隊刑警大隊大隊長
二十八、本局偵一大隊隊長顏光燦陞任保七總隊刑警大隊大隊長
二十九、本局國際科隊長張瑋倫陞任鐵路警局刑警大隊大隊長
三十、本局偵二大隊隊長林佑裕陞任連江縣警局刑警隊隊長
三十一、警政署第五序列專員徐子哲調任本局局長室研究員
三十二、本局偵四大隊隊長林振瑞陞任本局研究員
三十三、本局司法科股長李雅惠陞任本局研究員
三十四、本局偵三大隊隊長黃文圳陞任本局研究員
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