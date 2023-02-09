嘉義縣5位新任警分局長就職 布袋第2位女分局長林思妙成焦點

嘉義縣長翁章梁下午在警察局，主持新任主秘及5位新任警分局長布達宣誓交接典禮，指示將竊案視為重要案件偵辦，重大案件要以最快速度破案；5位分局長唯一女性布袋警分局長林思妙，縣長授階晉升，她是嘉縣第3位女分局長、布袋分局第2位女分局長，成為會場注目焦點。

新任主秘、警分局長名單：澎湖縣警局主秘蔡進明調派嘉縣警局主秘，蔡進明曾任職朴子警分局長。雲林縣警局斗南分局長莊思神調派民雄分局長，西螺分局長吳俊德調派朴子分局長。宜蘭縣警局蘇澳分局長楊迪光調派水上分局長。高雄市警局仁武分局督察組長林思妙調派布袋分局長。雲林縣警局後勤科長閻百川調派竹崎分局長。6位警分局長只有中埔警分局長張明忠未異動。

布達宣誓交接典禮，翁章梁宣讀布達令，換階林思妙、5位警分局長集體宣誓，最後5位警分局副分局長在代表移交印信，多位議員及新任分局長親友觀禮，典禮簡單隆重。