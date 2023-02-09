彰化縣8警分局長新上任 大甲媽遶境第一波考驗

彰化縣警察局中高階警官大換血，今天舉行縣警局新任主任秘書、督察長及8個警分局卸、新任分局長聯合交接典禮，新任警分局長以彰化分局長張明盛最受矚目，4月22日即將迎接大甲媽祖遶境活動，往年遶境隊伍來到彰化市經常衍生衝突事件，也是張明盛面對的第一個考驗。

新調任警官包括:嘉義市警局第二分局分局長程純濱調任彰化縣警局主任秘書，花蓮縣警局督察長謝錫釗調彰化縣警局督察長，苗栗頭份分局長張明盛調彰化分局長，彰化和美分局長葉文啟調員林分局長，新竹新埔分局長林英煌調彰化鹿港分局長，南投縣竹山分局長吳詠傑調彰化北斗分局長，雲林縣虎尾分局長廖志明調彰化和美分局長，南投縣集集分局長黃壬鍵調彰化溪湖分局長，花蓮縣鳳林分局長簡龍宏調彰化田中分局長，南投縣信義分局分局長洪秋賢調彰化芳苑分局長。

彰化縣長王惠美說，彰化有良好的治安做基礎，縣民才能安心拚經濟，營造彰化幸福城市，縣府非常重視警政工作，也很支持編列經費建置路口監視器、廳舍改建、更新警用裝備、汰換老舊警用車輛及員警健康檢查等，相信在縣府團隊及縣警局張國雄局長帶領下，及警察同仁、協勤民力共同協助下，一定可以讓治安和交通更好，讓彰化更進步。