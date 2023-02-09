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影／下注國際網球賽事5萬…沒中稱錢不夠耍賴 彩券行報警逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蕭姓男子（46歲）上月底到新北市板橋區實踐路一間彩券行買運動彩券，說要下注國際網球賽事，要購買捷克名將巴博拉·卡雷茨科娃與美國女將潔西卡·皮古拉的不讓分比賽賠率2.60，待比賽結束後再一次結清，下注運彩金額達5萬元，初估若是贏得賽事，將可回收13萬餘元的彩金

因下注賭金為5萬元，當店員輸入電腦後，蕭男才說身上現金不足，款項將於球賽結束後付清，卻未依約支付彩券款項，並要求店員將彩券作廢，店家只好報警處理。

轄區板橋警分局後埔派出所將蕭男帶返所後，他坦承賒欠店家5萬元，警方深入調查後發現蕭男曾於去年在板橋、新莊、中和等地區，多次到彩券行購買彩券後，未給付彩券價金，都被店家報警處理，但蕭男仍一再故技重施。

蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子日前到新北市一間彩券行口頭下注國際網球賽事5萬元，沒中卻雙手一攤稱錢帶不夠，意圖耍賴不付錢，彩券行報警逮人依法送辦。記者王長鼎／翻攝

彩券行 詐欺

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