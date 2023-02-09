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台南娃娃機台遭竊 警方以車追人1小時逮2嫌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區公園路某娃娃機台店負責人，今天凌晨2點多在家監看監視錄影畫面，發現有人偷取店內零錢，損失約1600多元，連忙報警處理，警方在案發後約1小時以車追人，在南區明興路查到涉案潘及吳姓女子，兩雖否認涉案但警方在車上找到零錢木櫃，警詢後依竊盜罪嫌移送南檢法辦。

今天凌晨2點15分，梁姓娃娃機台店負責人，發現他在北區公園路所經營夾娃娃機店，有機台內零錢木櫃含零錢遭人竊取，共損失1660元。

經承辦員警調閱監視器比對，以車追人，分析逃逸路線後，公園所巡邏員警沿途追隨，在清晨3點24分在南區明興路攔獲轎車。攔獲盤查過程中，發現該駕駛潘女（25歲）及乘客吳女（26歲）的帽著、零錢木箱，均與盜竊犯嫌影像相符，另發現吳女亦涉嫌竊取店家娃娃機台鑰匙1支。

警方研判，2人利用娃娃機台台主未取走機台鑰匙後， 趁機取走整個零錢木箱潘、吳2嫌依竊盜罪法辦。據了解，潘女和吳女為多元成家成員，2人曾住在台北市，但居無定所。

潘姓女子（中）涉嫌犯下台南市北區娃娃機台零錢竊案遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
潘姓女子（中）涉嫌犯下台南市北區娃娃機台零錢竊案遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

夾娃娃機 鑰匙 竊盜

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