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連續2起假求職真囚禁據點 萬里違法、違章民宿被強拆

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北警金山分局去年連續查獲兩起假求職真囚禁案件，都以萬里一家違法、違章民宿當據點，警方提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，列為優先處理對象。市政府認定未領有民宿合格證且3、4樓為違建，進行強制拆除。

金山分局去年7月獲報詐騙集團，藉由臉書刊登徵才廣告手法，等應徵者上門再藉故收走手機、銀行帳戶，並囚禁求職者。

金山分局偵查隊與萬里派出所成立專案小組，追查得知受害人被囚禁於萬里區愛一街一間民宿，警方前往營救出囚禁中5名被害人，並當場逮捕犯嫌5人送辦。

警方去年12月，再度獲報有民眾因上網應徵工作，遭限制人身自由，該民宿也為臨時據點，經調閱監視器、分析掌握此犯罪集團活動軌跡，循線追查鎖定最後停留據點在淡水，專案小組及時救出受害者2人、並逮捕犯罪集團犯嫌5人。

金山警分局副分局長林德清表示，全案除依法移送外，考量同一民宿連續發生囚禁被害人的重大案件，嚴重影響社會治安，提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，列為優先處理對象。

由市府工務局、觀旅局、消防局、違章建築拆除大隊及金山分局聯合稽查，除確認其未領有民宿合格證、消防設備不齊全外，亦認定違建事實明確，列入優先排拆目標，昨天起預計30日強制執行拆除違章建築3、4樓部分。

金山分局表示，假求職真囚禁案件影響社會治安甚鉅，將持續加強查緝，並結合「第三方警政」概念，運用市府各局處的力量，徹底剷除治安疑慮場所。

新北警金山分局去年連續查獲兩起假求職真囚禁案件，都以萬里一家違法、違章民宿當據點，新北市政府認定3、4樓為違建，進行強制拆除。記者游明煌／翻攝
新北警金山分局去年連續查獲兩起假求職真囚禁案件，都以萬里一家違法、違章民宿當據點，新北市政府認定3、4樓為違建，進行強制拆除。記者游明煌／翻攝
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