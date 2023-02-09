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稱「猜中數字顏色添好運」 印度籍男子信義區討錢遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近日多次獲報，信義區鬧區一名外籍男子假借「占星祈運」勉強民眾提供現金，其中有民眾自認遭詐，報警提告，警方循線將該名印度籍男子查獲到案，雖該男否認行騙，「只是想和人互動」，仍遭依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，42歲印度籍男子遭指控，今年初開始出沒信義區百貨商圈周邊，隨機尋找路人攀談，藉展示占星術名義，讓民眾在紙上寫下顏色，或5至10之間隨機數字，只要他猜中，就會為民眾帶來好運，事後即向民眾索取財物。

部分民眾因從未遭遇類似經歷，勉為其難配合給錢，事後越想越不對，旋即報警處理，包含目擊男子當街話術討錢、懷疑是詐騙的民眾，今年1月20日至今已有5人報案，其中李姓民眾交出600元現金後自認遭詐，報案提告。

轄區三張犁派出所2月4日晚間再度獲報，松壽路百貨旁有外籍男子詐騙路人，巡邏員警到場撞見該名印度籍男子，將其帶返警所詢問；該男自稱來台旅遊，否認行騙，「只是想在人多的地方，跟別人互動」，警詢後依詐欺罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

據悉，去年底也有3名印度籍男子，在南港區透過類似「愛心筆」手法勉強民眾交錢，警方持續釐清兩案有無關聯；信義分局表示，警方持續宣導防詐概念，呼籲民眾遭遇類似詐騙情事，立即撥打165或110專線報案，避免受害。

42歲印度籍男子遭指控藉展示占星術名義行騙。記者李隆揆／翻攝
42歲印度籍男子遭指控藉展示占星術名義行騙。記者李隆揆／翻攝

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