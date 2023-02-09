7旬婦網戀英國醫生近一年 匯款取定情禮物「竟是騙」

桃園市八德區一名75歲婦人，去年4月透過網路群組認識一名「英國醫生」，由於對方近期佯稱禮物卡在海關，女子昨臨櫃要匯款9萬元，被行員、警方聯手阻止，保住血汗錢。

八德警分局四維派出所警員林夢庭、許翌富昨下午1時許接獲報案，稱轄區介壽路一段大湳郵局報案疑似有遭詐騙案件，立即趕赴處理。

員警到場了解得知，一名75歲簡姓女子去年4月在LINE群組認識一名自稱英國籍的醫生，聊了一段時間，但從未見面；對方稱要從國外寄現金及一支IPHONE手機送給簡女，並向簡女謊稱需支付船公司一筆費用，包裹才能過海關。

簡女拿到匯款帳號，不疑有他，昨天到郵局要臨櫃匯款9萬元，引起行員察覺並通報警方。

員警擔心簡女受騙，請她出示對話紀錄，馬上認定是常見詐騙手法，並告知她是典型的「假交友」及「跨境包裹」詐騙方式；簡女這才驚覺遭詐騙，便取消辦理匯款業務，成功守住荷包。