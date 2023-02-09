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7旬婦網戀英國醫生近一年 匯款取定情禮物「竟是騙」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一名75歲婦人，去年4月透過網路群組認識一名「英國醫生」，由於對方近期佯稱禮物卡在海關，女子昨臨櫃要匯款9萬元，被行員、警方聯手阻止，保住血汗錢。

八德警分局四維派出所警員林夢庭、許翌富昨下午1時許接獲報案，稱轄區介壽路一段大湳郵局報案疑似有遭詐騙案件，立即趕赴處理。

員警到場了解得知，一名75歲簡姓女子去年4月在LINE群組認識一名自稱英國籍的醫生，聊了一段時間，但從未見面；對方稱要從國外寄現金及一支IPHONE手機送給簡女，並向簡女謊稱需支付船公司一筆費用，包裹才能過海關。

簡女拿到匯款帳號，不疑有他，昨天到郵局要臨櫃匯款9萬元，引起行員察覺並通報警方。

員警擔心簡女受騙，請她出示對話紀錄，馬上認定是常見詐騙手法，並告知她是典型的「假交友」及「跨境包裹」詐騙方式；簡女這才驚覺遭詐騙，便取消辦理匯款業務，成功守住荷包。

警方提醒，遇到將關務規費或罰款匯入私人帳戶的要求，千萬別行動，如果有罰款也會寄「書面處分書」給民眾，民眾若有疑問，可直接撥打海關的免付費專線查證，別自行先匯款。

八德簡姓老婦（左）網戀近1年，昨經行員、員警提醒，才知道遇上詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
八德簡姓老婦（左）網戀近1年，昨經行員、員警提醒，才知道遇上詐騙集團。記者楊湛華／翻攝

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