花蓮縣警局主祕督察長布達 5位分局長全異動聯合交接
花蓮縣警局今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，5個分局長全換人，另縣警局主任祕書、督察長也是新面孔。縣長徐榛蔚期許以緝毒、掃黑、肅槍、打詐為重點目標，做好治安維護工作。
交接典禮上午在縣警局親民堂舉行，7位新任中高階警官幹部，主任秘書王文生為中央警察大學外事警察學系59期、犯罪防治研究所畢業，由嘉義市政府警察局第一分局長調任；督察長林永勝，中央警察大學行政警察學系61期，行政警察研究所畢業，由苗栗縣警察局苗栗分局長調任。
縣內5位新任警分局長，花蓮分局長陳文彬，中央警察大學公共安全學系57期、佛光大學社會科學研究所畢業，由苗栗縣警局通霄分局長調任。吉安分局分局長康健浚，中央警察大學刑事警察學系63期、外事警察研究所畢業，由南投縣警局草屯分局長調任。
新城警分局長吳思翰，中央警察大學資訊管理學系71期、銘傳大學社會科學研究所畢業，由刑事警察局電信偵查大隊隊長升任；鳳林警分局長李宗儒，中央警察大學行政警察學系64期、中華大學科技管理研究所畢業，由新北市警局刑警大隊偵查第五隊隊長升任；玉里警分局長林俊廷，中央警察大學法律學系65期畢業，由台北市警局大安分局交通組組長升任。
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