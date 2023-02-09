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嘉市警分局長交接 黃敏惠：營造有溫度戰鬥團隊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局第一、第二分局長卸、新任交接典禮，今天上午在市長黃敏惠主持下完成交接儀式；黃敏惠期許2名新任分局長就任後，能發揮所長，維護治安祥和、交通有序，視市民的小事為警察的大事，共同營造有溫度的戰鬥團隊。

市長黃敏惠表示，去年底剛完成基層選舉，嘉義市是最辛苦，因為市長選舉再延3周，能順利當選連任代表市府團隊受到肯定，且是個有溫度的戰鬥團隊，當中警察執法要讓民眾感到貼心又服務周到，最為辛苦。

黃敏惠表示，透過警察工作維繫社會紀律，有紀律更是有愛，有愛就會有更好的行動、更溫暖的心去服務民眾，警察工作還是在於治安、交通以及服務3大項，希望維持社會秩序當中，社會才能不斷進步。

黃敏惠表示， 新任一分局長林詔徹、二分局長郭志豪2人都是從彰化過來，來到嘉義市都是第3任分局長，很有經驗，感謝其家人的支持沒有後顧之憂。期勉2人接任後能發揮所長，全力以赴，秉持廉能外，整合行政資源並發揮團隊精神，攜手合作守護市民生命及財產，視市民的小事為警察的大事，與各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊。

第一分局新任分局長林詔徹，52歲，警大58期公共安全系、碩士，曾任基隆市警局第一分局副分局長、宜蘭縣警局蘇澳分局長、彰化縣警局田中分局長。

第二分局新任分局長郭志豪，44歲，警大法律系、碩士，曾任台中市警局第一分局組長、澎湖縣警局望安分局長、彰化縣警局鹿港分局長。

原第一分局長王文生調陞花蓮縣警局主任秘書、原第二分局長程純濱調陞彰化縣警局主任秘書。

嘉義市長黃敏惠（中）主持卸、新任第二分局長交接儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）主持卸、新任第二分局長交接儀式。記者李宗祐／攝影
完成交接儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
完成交接儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）主持卸、新任第一分局長交接儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）主持卸、新任第一分局長交接儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠期許共同打造有溫度戰鬥團隊，嘉義市警察局長陳炯旭（左二）、一分局長林詔徹（右）、二分局長郭志豪（左）。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠期許共同打造有溫度戰鬥團隊，嘉義市警察局長陳炯旭（左二）、一分局長林詔徹（右）、二分局長郭志豪（左）。記者李宗祐／攝影
完成交接儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
完成交接儀式後大合照。記者李宗祐／攝影
左起嘉義市警局新任第一分局長林詔徹、新任第二分局長郭志豪，宣誓就職。記者李宗祐／攝影
左起嘉義市警局新任第一分局長林詔徹、新任第二分局長郭志豪，宣誓就職。記者李宗祐／攝影

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