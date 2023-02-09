遛鳥男躲暗巷「褲子卡腿」 屋主氣炸報案

台南市本月7日晚間10點多發生一名男子走進東區裕農路巷內，脫掉褲子埋伏在暗巷，直到遛狗的女子經過才發現男子裸露下體，屋主得知後，將監視器畫面公布在臉書提醒網友注意。警方今天說 ，已受理民眾報案，目前仍在調閱監視器釐清男子身分後，依法辦理。

據了解，屋主在臉書社團「爆料公社」發文指出，台南市東區後甲教會附近有露鳥俠出沒，一名陌生男子埋伏在民宅外裸露下體。根據監視錄影畫面中，這名男子在7日晚間10點多走進暗巷內，卻在巷內脫下長褲，露出屁股往民宅方向前進，褲子還掛在腳上，導致她行走時差點跌倒，嚇到遛狗經過女子後穿上褲子離去，整個過程大約12分鐘。

這張貼文一出引發網友討論，屋主也透露現場並沒有任何排泄物，男子應該不是隨地便溺，因為擔心男子再犯，所以曝光監視器畫面， 提醒其他民眾注意。