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債務糾紛釀酒吧內4打1砸場 中山警啟動快打4少遭送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

駱姓少年與周姓男子今凌晨在台北市中山區一間酒吧內飲酒，因故爆發口角，駱男夥同3名友人圍毆周男，砸毀周男汽車及酒吧陳設，轄區警方獲報立即到場，抄登現場人員資料並將涉案人員帶返警所，詢後依法將駱男等4人送辦。

警方調查，林森北路145巷內一間酒吧凌晨4時許發生打架案件，轄區中山一派出所員警啟動快打機制派員到場，現場已無人打架，但涉案雙方仍持續言語爭執，經查是駱姓等4名少年與24歲周姓男子因債務問題衍生衝突，駱等人圍毆周男、砸毀周男車輛，波及店家陳設。

員警將駱姓等4名少年及周男帶返警所釐清案情，詢後依毀損、恐嚇等罪嫌移送少年法庭審理，另抄登酒吧內人員資料，追查有無其他共犯涉案。警方強調，任何妨害社會秩序行為，警方定將究辦，絕不寬貸。

中山一派出所員警啟動快打機制派員到場，現場已無人打架，但涉案雙方仍持續言語爭執。記者李隆揆翻攝攝
中山一派出所員警啟動快打機制派員到場，現場已無人打架，但涉案雙方仍持續言語爭執。記者李隆揆翻攝攝

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