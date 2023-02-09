債務糾紛釀酒吧內4打1砸場 中山警啟動快打4少遭送辦

駱姓少年與周姓男子今凌晨在台北市中山區一間酒吧內飲酒，因故爆發口角，駱男夥同3名友人圍毆周男，砸毀周男汽車及酒吧陳設，轄區警方獲報立即到場，抄登現場人員資料並將涉案人員帶返警所，詢後依法將駱男等4人送辦。

警方調查，林森北路145巷內一間酒吧凌晨4時許發生打架案件，轄區中山一派出所員警啟動快打機制派員到場，現場已無人打架，但涉案雙方仍持續言語爭執，經查是駱姓等4名少年與24歲周姓男子因債務問題衍生衝突，駱等人圍毆周男、砸毀周男車輛，波及店家陳設。