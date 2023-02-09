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舞廳殺人搞掉高雄市警局長 凶手入獄不甘反控對手重傷害

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市美麗華舞廳2020年7月發生鬥毆，林姓男子在舞廳門口持刀殺死不認識的李姓男子，此案導致高雄市前警察局長李永癸受牽連下台，法院依殺人罪，判林17年徒刑定讞，林入監後，反控另派人馬也有打他，涉及重傷害未遂罪，但檢方認為對方是「正當防衛」，偵結處分不起訴。

2020年7月10日清晨，林姓男子（41歲）與朋友邱姓、高姓、彭姓等男子，分乘2輛轎車，先到小港區某足療會館砸毀盆栽、桌椅後，再跑到美麗華舞廳開慶功宴，結果在門口遇到剛離開包廂的李姓、張姓男子等10人，素不相識的兩派人因細故在門口爆發口角。

舞廳人員見狀刻意用身體隔開雙方，但林男卻跑到附近車輛旁，拿出暗藏的折疊刀，先劃傷張男胸口，再連刺李男胸部、腹部3刀，李男送醫急救後不治。

警方獲報後到場時，行兇的林男一臉鎮定，以假名接受警方偵詢，還因頭部也受傷，跑到醫院治療，在醫院趁機逃脫，案發2天候，警方持拘票登門，在左營區將他緝捕歸案。

林姓男子在法院受審時，否認涉案，稱當時只是「正當防衛」，沒有殺人故意，但舞廳監錄畫面曾錄下他林行凶過程，認為他一連串持刀重創面前對象，對李揮劃5刀，再雙手握刀，下蹲猛力刺捅李3刀，導致李男傷重死亡，而且事後並未尋求和解，判他17年徒刑定讞。

林男不服，入監服刑後質疑對方人馬也有動手，反告另一派的張姓、何姓、藍姓男子當時也有拿金爐、磚頭攻擊，造成他頭部、右膝都有受傷，對3人提告重傷害罪。

檢方偵辦時，傳3人到案，張男等人稱當時林男拿出折疊刀，由於李姓友人已經遭刺受傷，他們擔心林男持續攻擊，才會拿金爐、磚頭反擊。

檢方調查，發現林男持刀殺人時，雖然被張男等人打到頭部受傷，但當時他仍有能力反擊，根據相關事證，認定張男等3人是「正當防衛」，偵結處分不起訴。

林姓男子殺死李姓男子後，被判刑17年入獄，他不甘對方也有動手，提告結果被檢方打臉。圖為當時遭次倒地的李男。本報資料照片
林姓男子殺死李姓男子後，被判刑17年入獄，他不甘對方也有動手，提告結果被檢方打臉。圖為當時遭次倒地的李男。本報資料照片

殺人 高雄市

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