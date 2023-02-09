雲林縣新卸任分局長交接 他拿出閃亮亮名片超耀眼

雲林縣今天舉辦交接典禮，新卸任主任秘書、督察長及分局長交接印信，縣長張麗善到場主持，會計室主任石麗玲擔任監交，新任台西分局長黃世德拿出熱騰騰名片，採用閃亮銀鉑紙印製，不僅特別還具防水實用性，成為矚目焦點。

張麗善說，新任警察局長林故廷有測謊專家稱號，相信在林故廷帶領下，新任主任秘書、督察長及分局長能同心維護治安、保護民眾生命財產安全；議員蔡永富、賴淑娞、蔡明水、林岳璋、蘇國瓏、警友會理事長吳政憲等人都親自到場，感謝大家長期關心警界同仁。

黃世德說，名片是趕工印製的，當時沒有其他紙質可選，又考慮到名片耐用性，銀鉑紙材質類似塑膠，久用不易壞，便同意印刷店使用銀鉑紙印刷；另，本身有跑半馬習慣，鼓勵大家多運動，不只可維持健康，還能釋放腦內啡使心情愉悅。

新任斗六分局長黃念生畢業於東吳大學科技法律研究所、中央警察大學水上警察學系67期，曾任雲林縣警察局台西分局長、南投縣警察局中興分局長、台北市警察局刑大偵二隊長、台北市警察局刑大偵七隊長、台北市警察局文山第一分局偵查隊長、台北市警察局刑大偵三隊長。

新任斗南分局長温基興畢業於中央警官學校資訊管理學系30期碩士、中央警察大學資訊管理學系61期，曾任花蓮縣警察局玉里分局長、高雄市警察局仁武分局督察組長、高雄市警察局湖內分局督察組長、高雄市警察局刑大隊督察組長。

新任虎尾分局長吳正文畢業於國立中山大擊政治擊系碩士班、中央警察大學行政警察系65期，曾任台東縣警察局大式分局長、高雄市警察局刑大督察組長、高雄市警察局督察室督察員、高雄市警察局犯罪預防科警務正。

新任西螺分局長曾冠螢畢業於台北市立大學教育興行政管理學系碩士、中央警察大學外事警察學系70期，曾任金門縣警察局金湖分局長、國道公路警察局刑大隊長、國道公路警察局督察員、警政署刑事警察局警務正。

新任北港分局長陳宏平畢業於中正大學戰略與國際事務學系碩士、中央警察大學行政警察學系65期，曾任嘉義縣警察局竹崎分局長、台南市警察局新營分局督察組長、台南市警察局警務正。