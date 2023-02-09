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詐團話術抽中股票要匯款 警阻止7旬婦保住百萬積蓄
台北市一名余姓老婦，被詐騙集團誆騙，謊稱抽中400多張股票，賣出後投資報酬率高達百分之30，余婦信以為真到銀行匯款250萬元，行員通報中正警二分局，由員警到場勸說，成功阻止詐團詭計。
警方表示，余婦（74歲）日前在社群媒體臉書上認識一名網友，在對方鼓吹之下註冊了某投資網站；後來這名網友又傳訊息通知余婦抽中400多張股票，立即賣出的話，投資報酬率有百分之30以上，但須先匯款股票才能入帳。
余婦信以為真，跑到北市中正區的華南銀行中華路分行要匯款250萬元，銀行行員認為匯款理由不合常理，與國內證券交易所現行的股票抽籤流程完全不符合，可能遭到詐騙，通報中正警二分局南海路派出所員警到場關懷提問。
警方到場查看了余婦出示的「投資網站」，發現並非正規的股票交易平台，便耐心像余婦解釋正常股票抽籤申購流程，還有「假投資、真詐騙」案例，余才彷彿大夢初醒，發現差點中了詐團圈套。
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