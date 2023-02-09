女子酒後醉倒遭丟包路旁 警英雄救美協助返家

台北市一名黃姓女子，與友人飲酒後被丟包，醉倒在路邊；轄區警方中正一分局據報趕到現場，數次輕聲叫喚才喚醒黃女，員警立即找到黃女男友的聯繫方式，順利協助她返家。

警方表示，黃女（30歲）日前深夜與友人飲宴，喝得酩酊大醉後，才與友人一起搭乘計程車離去，過程中不知因何事遭友人丟包在中正區金山南路上，黃女就帶著渾身酒氣，睡在路旁。

中正警一分局忠孝東路派出所警員蔡文喨接獲報後，趕往金山南路上，嘗試將黃女扶起並叫醒，好不容易讓黃女微微睜開雙眼，黃卻還是無法回答警方詢問的問題。

蔡員為避免女子深夜在外危險，仍耐心叫喚，最後黃女才回過神來，配合員警找到胡姓男友的聯繫方式。胡男到場先是感謝警方的熱心協助，也說女友外出聚餐後，遲遲等不到女友返家，原擔心安全，正要出門尋人，警方就打電話過來。

中正警一分局呼籲，民眾飲酒勿過量，若不勝酒力，應請親友陪同返家保護自身安全，以免發生意外，甚至身上貴重物品可能遭心懷不軌之人所竊。如民眾遇路倒民眾，可撥打110報案，由警方協助返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康