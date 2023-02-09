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「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

夫送臨盆妻就醫 途經警所求助警方立即刻開道

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南楊姓男市民昨晚7點多衝進市警五分局公園派出所求助，他的妻子即將臨盆，因往來車輛多，請員警協助。警車開道護送將產婦送往醫院，今天清晨6點多順利產下一名男嬰，母子都平安。

市警五分局公園派出所警員鄭佳欣、林士閔於昨晚7點多，提早於派出所領用裝備，準備擔服深夜勤務。這一輛轎車迅速駛入派出所前廣場，34歲楊姓男子急忙下車衝進派出所內，向警方求助:「我太太要生了，拜託協助開道就醫!」。

員警立即駕駛巡邏車，開啟警示燈和警報器，並一再提醒楊注意行車安全跟隨在警車後方，而車一路鳴笛示意其他車輛讓道，也通知醫護人員提早作準備，順利平安到達醫院，由於楊姓市民要辦理妻子住院手續，女警鄭佳欣幫忙看顧楊的2名幼女。楊妻今天清晨順利產下一名健康男嬰，楊男一家人對於警方積極服務深表感謝與讚許。

據了解，住在安南區的34歲楊姓市民因妻子已達預產期，昨晚間在家中楊妻突然腹部劇痛，楊火速載送妻子前往醫院所，而一路上來往車輛多，所經路口紅綠燈秒數長，楊知道孩子即將出生，情況十分危急，為免發生意外，途經北區海安路段時，見路旁的公園派出所，隨即將車輛開進所內請警方開道護送。

市警五分局長陳宇桓表示，鄭、林處事積極，發現孕婦臨盆能主動開道送醫，處置機警果決，積極為民服務足為表率，將表揚鼓勵。

楊姓市民昨晚7點多衝進台南市警五分局公園派出所求助，他的妻子即將臨盆，請員警協助緊急開道，警車護送將產婦送往醫院生產，母子都平安。記者黃宣翰／翻攝
楊姓市民昨晚7點多衝進台南市警五分局公園派出所求助，他的妻子即將臨盆，請員警協助緊急開道，警車護送將產婦送往醫院生產，母子都平安。記者黃宣翰／翻攝
由於楊姓市民（右）要辦理妻子住院手續，女警鄭佳欣幫忙看顧楊的2名幼女。記者黃宣翰／翻攝
由於楊姓市民（右）要辦理妻子住院手續，女警鄭佳欣幫忙看顧楊的2名幼女。記者黃宣翰／翻攝

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