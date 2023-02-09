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影／台中港臨港路5車撞現場混亂 4人受傷送醫
台中市清水區臨港路5段今天發生5車碰撞車禍，包括聯結車、油罐車、砂石車、貨車與轎車，一輛載廢鐵的聯結車疑追撞前方待轉油罐車，造成連環撞，有4人受傷送醫，其中一名貨車司機受困，消防隊員破壞車體救出送醫，肇事原因警方調查中。
台中市消防局今天上午10點55分獲報，清水區臨港路5段附近有多車車禍，多人受傷需救援，派遣梧棲及清水分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員9名，由梧棲分隊小隊長林建成帶隊前往搶救。
現場有4名傷者，梧棲童綜合醫院救護車載送3名，另一名傷者是小貨車駕駛，受困於駕駛座，消防隊員搶救脫困後送梧棲童綜合醫院。
警方初步調查，一輛載廢鐵的聯結車開到北上該路段，疑追撞前方待左轉的油罐車，再撞前方砂石車，砂石車被撞到衝越安全島到對向車道，撞上小貨車，波及一輛轎車，聯結車翻覆，廢鐵掉落地面，交通嚴重受阻，小貨車頭被撞嚴重毀損，一輛轎車受損，安全島路燈也被撞斷，6線車道都受阻，清水警分局員警立即趕到現場處理，疏導交通。
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