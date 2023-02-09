碰！嘉義男駕貨車自撞電線桿 軍方途經助警消救援脫困

一名61歲何姓男小貨車駕駛，今天10點多行經嘉義縣民雄鄉往大林鎮的大民南路上，不明原因，突自撞電線桿，受困車內，駐點在中坑營區衛生營第二連剛好行經此路段，見車禍立即協助交通管制，並與雙福分隊共同救援助脫困，所幸該駕駛意識清楚，身體多處擦傷、撕裂傷，送大林慈濟醫院治療，詳細事故原因待警方調查釐清。

據了解，駐點在中坑營區衛生營第二連今天上午往大林慈濟醫院做救護演練，途中遇小貨車疑自撞受困車內車禍，立即停車於路旁協助救援，並做交通管制，待警消到場，共同合力搶救出傷患。