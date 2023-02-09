桃園通緝男遇警上門 戴假髮、穿連身窄裙變裝慘落網

桃園市簡姓男子被通緝，昨為了躲避上門查緝的員警，換上連身窄裙女裝、戴假髮，從自家後門逃出，但他身高170又沒戴口罩，被埋伏員警一眼認出，全案依法接送桃園地院歸案。

桃園警分局大樹派出所員警楊琮揚、陳台生及蔡家豪，昨天下午1時許至桃園區建國東路民宅查緝45歲通緝犯簡姓男子，他因竊盜案件未到庭遭桃園地院發布通緝中，但家屬應門卻表示他並不在家中。

與此同時，埋伏在簡男住家後方的員警，發現有一名女子由後門走出，眼尖的員警馬上認出竟是男扮女裝的簡男，立即將他攔下。

警方發現，身高約170公分、體型瘦小的簡男頭戴假髮，身穿連身窄裙裝，從背面看還能以假亂真，但由於他沒化妝、沒戴口罩，仍被員警揭穿。

簡男辯稱自己正打算去法院開庭，但員警不採信，當場將他逮捕並依法解送桃園地院歸案。