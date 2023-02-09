聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園通緝男遇警上門 戴假髮、穿連身窄裙變裝慘落網
桃園市簡姓男子被通緝，昨為了躲避上門查緝的員警，換上連身窄裙女裝、戴假髮，從自家後門逃出，但他身高170又沒戴口罩，被埋伏員警一眼認出，全案依法接送桃園地院歸案。
桃園警分局大樹派出所員警楊琮揚、陳台生及蔡家豪，昨天下午1時許至桃園區建國東路民宅查緝45歲通緝犯簡姓男子，他因竊盜案件未到庭遭桃園地院發布通緝中，但家屬應門卻表示他並不在家中。
與此同時，埋伏在簡男住家後方的員警，發現有一名女子由後門走出，眼尖的員警馬上認出竟是男扮女裝的簡男，立即將他攔下。
警方發現，身高約170公分、體型瘦小的簡男頭戴假髮，身穿連身窄裙裝，從背面看還能以假亂真，但由於他沒化妝、沒戴口罩，仍被員警揭穿。
簡男辯稱自己正打算去法院開庭，但員警不採信，當場將他逮捕並依法解送桃園地院歸案。
據了解，警方過去就上門找過簡男，但家屬每次都說不在，並讓簡從後門溜走，也知道簡有搜集女裝的習慣，行為模式早已被警方摸透。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言