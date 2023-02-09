鶯歌工地成賭場 暗語「找老闆」 警逮賭客16人送辦

新北市三峽警方日前接獲民眾檢舉，鶯歌區一處建築工地出入分子複雜，疑似掛羊頭賣狗肉從事不法。三峽警方派員埋伏監控多日，於昨天（8日）傍晚持搜索票，當場逮捕負責人李男在內共16人，查扣賭資賭具一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送李、黃兩男，另14名賭客依法裁罰。

經調查，李姓男子（46歲）日前看上新北市鶯歌區鳳福路與鳳五路口建築工地，白天工人進出不易被人懷疑。竟找來黃姓男子（46歲）把風兼清注，利用晚上在工地內開起天九牌職業大賭場，來此把玩賭客，必須透過工地警衛說出暗語「要找老闆」才可以進入賭場。

日前三峽警方獲報派員前往埋伏監控，昨天（8日）傍晚見時機成熟，警方持搜索票衝入建築工地內，當場逮到連同負責人李男、把風兼清注黃男、賭客14人在內共16人，查扣賭資53萬元、抽頭金15萬元及賭具，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送李、黃兩男；另14名賭客依社維法裁罰。