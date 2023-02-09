屏東、里港、枋寮新任分局長秘書長勉加強防詐查緝宣導

屏東縣警局今舉行新任卸任分局長聯合交接典禮，由秘書長邱黃肇崇主持，局長蔡文峰擔任監交人，這次新任分局長屏東分局長蔡培元、枋寮分局長郭譯隆、里港分局長何明祥與新任主任秘書劉清俊。

縣府秘書長邱黃肇崇致詞，針對校園、治安，還有高風險時段加強治安防範作為，另外針對防詐騙也要加強查緝宣導，確保人民生命、財產安全。

新任主任秘書劉清俊，中央警察大學58期交通警察學系畢業，歷任金門縣警局金湖分局長、屏東縣警局東港、屏東分局分局長、台東縣警局督察長等重要職務。

新任屏東分局長蔡培元，中央警察大學58期行政警察學系、警察政策研究所碩士畢業，歷任高雄警局刑警大隊組長、台東縣大武分局分局長及雲林縣北港分局分局長。

新任里港分局長何明祥，中央警察大學62期公共安全系畢業，歷任台北市警局北投分局督察組組長、金門縣警察局金湖分局、澎湖縣警局馬公分局分局長。

新任枋寮分局長郭譯隆，中央警察大學64期行政管理學系、國立中山大學公共事務管理學系研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局仁武、鳳山分局偵查隊隊長、台東縣警局成功分局長。