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影／只靠2支手機的光也行！淡水工地毛胚屋開賭黑粒仔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「都別動！」新北市淡海新市鎮某建築工地，只建好結構毛胚還沒裝燈，5名工人入夜躲在尚無隔間的漆黑空曠1樓角落，僅靠2支手機打光聚賭天九牌，殊不知搓牌、歡笑吵到鄰居。警方昨晚摸黑查緝，賭徒全都嚇傻，表情驚恐、動作凝結，空氣也突然變安靜。

這個工地位於淡水區新市二路三段36巷，周邊已交屋入住的建案不多，工人自以為隱密，群聚黑暗中只靠手機的手電筒功能就開賭，但燈光和人影晃動在漆黑環境反成視覺聚焦，搓牌碰撞、輸贏吆喝、笑鬧吵雜聲，也因空屋回音被放大，吵到鄰居被檢舉。

警方昨晚7時許悄悄進入工地，躡手躡腳摸黑慢慢靠近，一擁而上喝令：「都別動！手舉高！」53歲林男、57歲周男、54歲謝男、53歲江男、52歲王男等5名建築工人頓時嚇呆，現場查扣賭具、賭資1萬元。警詢後依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

這不是伸展操！5名工人躲在漆黑無燈的工地毛胚屋聚賭，警察摸黑衝進去喝令：「都別動！手舉高！」記者林昭彰／翻攝
這不是伸展操！5名工人躲在漆黑無燈的工地毛胚屋聚賭，警察摸黑衝進去喝令：「都別動！手舉高！」記者林昭彰／翻攝
5名工人躲在無燈的工地毛胚屋，只靠2支手機的光，摸黑聚賭天九牌。警察衝進來時，滿臉驚恐全都嚇傻。記者林昭彰／翻攝
5名工人躲在無燈的工地毛胚屋，只靠2支手機的光，摸黑聚賭天九牌。警察衝進來時，滿臉驚恐全都嚇傻。記者林昭彰／翻攝
「都別動！」5名工人躲在無燈的工地毛胚屋，只靠2支手機的光，摸黑聚賭天九牌。警察衝進來時，滿臉驚恐全都嚇傻。記者林昭彰／翻攝
「都別動！」5名工人躲在無燈的工地毛胚屋，只靠2支手機的光，摸黑聚賭天九牌。警察衝進來時，滿臉驚恐全都嚇傻。記者林昭彰／翻攝
5名工人躲在入夜漆黑的工地毛胚屋，只靠2支手機的光聚賭，被警察查獲賭資1萬元。記者林昭彰／翻攝
5名工人躲在入夜漆黑的工地毛胚屋，只靠2支手機的光聚賭，被警察查獲賭資1萬元。記者林昭彰／翻攝

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