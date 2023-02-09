新店碧潭日前二女落水釀一死 今又發現一具無名男屍

新北市新店區碧潭風景區日前才發生二女相繼輕生釀一死悲劇，今天又發現一具無名男屍，身分待查。

新店警方今天上午8時38分接獲民眾報案，有人陳屍碧潭東岸水邊，員警立即到場並封鎖現場，並在岸邊發現疑似死者外套、帽子與側背包。

死者年約60至70歲男性，身上都沒有任何身分證件，身分有進一步待查證，初步勘驗目前排除外力介入，今天將報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。

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