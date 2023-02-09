新店碧潭日前二女落水釀一死 今又發現一具無名男屍
新北市新店區碧潭風景區日前才發生二女相繼輕生釀一死悲劇，今天又發現一具無名男屍，身分待查。
新店警方今天上午8時38分接獲民眾報案，有人陳屍碧潭東岸水邊，員警立即到場並封鎖現場，並在岸邊發現疑似死者外套、帽子與側背包。
死者年約60至70歲男性，身上都沒有任何身分證件，身分有進一步待查證，初步勘驗目前排除外力介入，今天將報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言