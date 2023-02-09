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影／機車切進內車道欲左轉 遭大貨車撞倒躺在血泊中

聯合報／ 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗六市昨天下午2點20分發生一件死亡車禍，76歲林姓男子騎機車行經路口時，從外側車道切進內側，準備要左轉，後方35歲余姓男子駕駛小貨車行駛內側車道，閃避不及發生碰撞，林男躺在血泊中，送醫急救後仍宣告不治。

林男昨天下午騎車經過斗六市雲林路二段，在靠近雲林路監理站的路口欲左轉，由外側車道切入內側車道，後方開在內側車道余男閃避不及，右側車頭直接撞上林男，衝擊力道猛烈，機車置物箱內物品四散，林男倒地不起躺在血泊中。

據了解，該路口無機車兩段式待轉區，多數民眾騎機車都會先到內車道，等待對向無車再左轉，林男遭撞時有戴安全帽，貨車駕駛肇事後，立即下車查看，當時林男仍有呼吸心跳，但因衝擊力道猛烈，最後送醫搶救仍不治。

斗六分局調查發現，昨天下午2點20分斗六市發生一件A1交通事故，76歲林姓男子騎乘普通重機車，在雲林路二段由北往南行駛在外側車道，變換至內側車道之際，後方35歲余姓男子駕駛小貨車煞車不及直接撞上。

斗六分局表示，林姓機車騎士受傷倒地後，由救護車送往台大醫院斗六分院經急救後仍宣告不治，死者酒測值待法醫勘驗，另自小貨車駕駛經警方施以酒測結果無酒精反應，事故全案由斗六分局交通小隊專責處理。

雲林機車騎士切進內側車道欲左轉，遭後方大貨車撞倒。影／民眾提供
雲林機車騎士切進內側車道欲左轉，遭後方大貨車撞倒。影／民眾提供
雲林機車騎士切進內側車道欲左轉，遭後方大貨車撞倒。影／民眾提供
雲林機車騎士切進內側車道欲左轉，遭後方大貨車撞倒。影／民眾提供

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