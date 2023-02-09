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影／女童受困試衣間 消防員挖洞成功助脫困

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一家服飾店前晚發生一起2歲女童自反鎖試衣間，消防隊員到場協助，在隔間牆挖開一個小洞試圖把鎖勾開，並且請女童的媽媽安撫，不斷溫韾對話，成功誘導女童開門脫困。開門時瞬間，媽媽緊抱起女童，結束一場虛驚。

這起意外受困案是發生在前天晚上，一名小女童因為把自己反鎖在試衣間，哭了起來，門外的店員和媽媽急得像熱鍋上螞蟻。

消防隊員獲報趕至現場協助，經過現場環境評估，擔心破門產生聲響讓幼童受到驚嚇，消防防隊利用電鋸盤在試衣間隔間板開一個小洞，試圖勾開門栓。

這時母親不斷說「不要怕，媽媽在這裡」，安撫女童不要怕，女童後來就不哭了，心情穩定下來。

時間一分一秒過去，母女隔著一塊門板，互相呼喊，門內女童一會哭喊，一會兒又安靜無聲，門外的媽媽急得幾乎快要哭出來，約過了半小時，門終於打開。在開門那一瞬間，媽媽進試衣間抱起女童，幸好安全脫困。

信二路消防分隊長黃軍緯說，現場評估後沒有開口，難以打開，後來請媽媽和她講話，安撫她的情緒，講一些卡通引開她的注意力，放鬆心情。消防人員在隔音牆打開一個小洞，嘗試協助從內部打開，最後女童平安獲救。

女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝
女童受困試衣間，消防員挖洞女童母安撫成功脫困。記者游明煌／翻攝

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