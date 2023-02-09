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85歲老翁騎車外出失蹤家屬急 員警找到深夜發現坐路邊
台南市永康區徐姓85歲失智老人昨天下午騎機車「出去走走」，結果到晚上都沒有回家，家屬遍尋不著，擔心發生意外報警。永信派出所警員許仲和、汪駿琳到老人可能出現地區找人，一路找到深夜11點多終於在一分局轄區長榮路一段發現老人坐在路邊，家屬非常感激。警方建議失智民眾家屬購買GPS定位裝置，能減少意外發生。
永信派出所長王建志說，員警先以車牌辨識系統定位老人騎的機車，發現老人足跡遍及永康區、中西區、東區等地，最後在東區長榮中學前失去蹤跡。許、汪研判人可能在附近繞路，前往找人沒有找到，兩人不放棄，依照老人騎車的習慣找人，最後在東區連東路與長榮路一段、連東路口找到。
警方呼籲家中如有長者可能走失，除可在衣服繡上聯絡方式或於口袋放置聯繫小卡片，建議配戴GPS行動定位裝置，可在購物網站或通訊行買到。
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