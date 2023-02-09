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拖板車閃野狗衝上分隔島 台9線知本段清晨管制

中央社／ 台東縣9日電

台9線台東知本路段有一輛拖板車，今天清晨6時許疑閃避野狗失控衝上分隔島，撞倒2支電線桿，所幸無人受傷，路段交通管制1個多小時恢復雙向通車。

今天清晨6時許，台東縣消防局和台東縣警察局接獲通報，台9線知本路段有一輛拖板車忽然失控衝上分隔島，撞倒2支電線桿，車頭卡在安全島上。

警消人員趕到現場仔細檢查，所幸未殃及其他人車，拖板車駕駛受到驚嚇、未受傷，警方管制雙向來車並立即排除現場事故。

胡姓駕駛接受媒體訪問表示，他因為要閃避一隻忽然衝到路上的野狗，導致車輛失控衝上分隔島。警方表示，事故原因還要進一步調查，上午7時許，發生事故路段已恢復雙向通車。

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