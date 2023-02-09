影／新北深坑一早驚傳住合式住宅火警 無人傷 原因待查

新北市深坑區今天一早驚傳住宅氣爆，火勢迅速撲滅，無人受傷，發生原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午8時35分獲報，深坑區松柏街37巷內一處8層樓集合式住宅，在王樓發生火警，冒出大量濃煙，消防人員趕抵現場，發現是5樓住戶的廚房不明原因起火。