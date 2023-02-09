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影／新北深坑一早驚傳住合式住宅火警 無人傷 原因待查
新北市深坑區今天一早驚傳住宅氣爆，火勢迅速撲滅，無人受傷，發生原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天上午8時35分獲報，深坑區松柏街37巷內一處8層樓集合式住宅，在王樓發生火警，冒出大量濃煙，消防人員趕抵現場，發現是5樓住戶的廚房不明原因起火。
5樓6名住戶已經逃出來，6樓疏散3人，都不需要送醫。這起火警疑似是起火戶廚房的瓦斯桶漏氣爆炸引起，但地面均無散落物，消防人員初步認為現場不是氣爆案，但確實起火原因有待火調人員進一步鑑定調查。
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