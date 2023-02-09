被告網友道歉「與恩恩爸和解」 逆轉力挺聲援：要求新北市府道歉

恩恩爸。圖／本報系資料照 恩恩爸常為了替病亡的兒子討公道，在臉書發文討論相關事件，卻遭部分網友謾罵，因此恩恩爸決定提告網友。對此，恩恩爸表示，在年前提告了兩位網友，其中一位因對方犯後態度良好，並願意出面道歉並說明原因，因此已和對方達成和解。

恩恩爸於8日在臉書發文並轉傳李姓網友的道歉文及影片，這個新年對他還說很難熬，萬千思緒縈繞在心頭，他年前提告了2位網友，他已和其中一位達成和解，原因是念在他犯後態度良好，願意出面道歉並說明原因，且願意讓他在社群平台發佈道歉影片。

恩恩爸也表示，對方是初犯且生活並不好過，經過整個年假的思量，他最後選擇和解和原諒，並認為，這件事雙方都成長很多，也解開很多誤會，希望對方為了不要再輕易相信帶風向的報導和網路上偏激的言論，「最後，請務必把我和恩恩的這份良善傳遞下去！」。

李姓網友在道歉文中表示，因心情不好，情緒控管不佳，因此在粉絲團發言不當，留言謾罵恩恩爸，造成對方心裡非常不舒服與痛苦，在此向恩恩爸道歉，最後，他也聲援恩恩爸的訴求，「鄭重要求新北市府及轄下衛生局和消防局向恩恩的父親，林先生全家道歉」。