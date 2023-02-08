影／竹聯幫網內互打？林口「30喪屍」球棒隊砸車 警逮4人

新北市林口區今天凌晨發生近30人持球棒，猶如喪屍當街瘋狂砸車鬧事。警方傍晚陸續自桃園逮捕4名嫌犯，但都避重就輕聲稱只是跟去湊熱鬧。另有內幕消息指出，此案是竹聯幫堂口之間內鬨「網內互打」，確實原因尚待釐清。

林口區民富街某KTV旁，去年6月便曾發生30人砸車、連開4槍。福林路今天凌晨4時許，亦約有10輛轎車衝到某社區門前停下，將近30人分持球棒圍著路旁1輛轎車亂棒砸爛，僅約1分鐘，揚長而去。

警方指出，被害車主質疑是網購糾紛遭挾怨報復，專案小組調閱監視器，從車號查出嫌犯來自桃園地區，立刻展開調查。今晚6時起，陸續至桃園市平鎮、中壢、桃園區逮捕楊姓、單姓、鄭姓、鞠姓男子，查扣1支球棒。

這4人年紀都僅20出頭歲，均避重就輕聲稱跟著朋友去湊熱鬧，根本不知道為何砸車，有人甚至主張自己沒有下車。

但有內幕消息透露，此案是竹聯幫在桃園地區的南堂、信堂之間「網內互打」。據了解，南堂近年跨足到林口地區插旗涉足特種娛樂事業或土方工程開發利益，引進大型KTV開張營業負責圍事，去年6月12日凌晨，曾發生17輛車搭載將近30人趕抵，在店外路旁持球棒砸車，逃離時連開4槍。