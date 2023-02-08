快訊

豪宅客怕擾鄰 乾脆上下全買了！郭台銘、尹衍樑等富豪這樣做

大陸不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

越籍女地下匯兌逾17萬遭詐 警逮2嫌但錢早被花光

中央社／ 新北8日電

27歲越南籍女子日前透過地下換匯要將新台幣17萬餘元換成越南盾給越南家人，但家人卻未收到錢才驚覺遭到詐騙，經報警逮2人，但被害人辛苦積蓄早已被花光。

新北市警察局林口分局今天以訊息指出，新北市泰山區27歲譚姓越南籍女子因想寄錢給在越南的家人，於是透過網路的臉書（Facebook）的社群與人私下換匯，約定交付新台幣後，對方會將越南盾匯款給譚女在越南的家人。

警方表示，譚女日前於約定時間地點交付17萬餘元，事後，她發現越南家人並未收到款項，才驚覺遭詐騙而報警求助。

警方表示，經調閱譚女交付地點監視器畫面追查，循線逮捕57歲范姓男子與27歲阮姓越南籍男子，但兩人供稱詐騙所得已花光；訊後，警方依詐欺罪嫌將兩人函送法辦。

警方表示，地下換匯不僅容易遭詐，還可能涉及詐欺或洗錢等罪嫌，因此呼籲民眾務必循正當管道至合法金融機構換匯，免得血本無歸。

越南 詐騙

延伸閱讀

南華大學赴越南交流 提倡生命與環保教育

英特爾又投資越南33億美元？胡志明市官網說了又撤

怎麼回事？越南車廠VinFast車都還沒交就先裁美國員工！

移民署「自行到案專案」繳2000元免管制 她順利送母回越南

相關新聞

影／竹聯幫網內互打？林口「30喪屍」球棒隊砸車 警逮4人

新北市林口區今天凌晨發生近30人持球棒，猶如喪屍當街瘋狂砸車鬧事。警方傍晚陸續自桃園逮捕4名嫌犯，但都避重就輕聲稱只是跟...

原民少年遭槍殺…所長涉種族歧視言論 桃園市警局：暫調非主管職

桃園市圳頂派出所曾姓所長遭控處理槍擊案時，對死者家屬發表種族歧視言論，家屬昨在臉書爆料指控，但遭曾否認；對此市警局督察室...

炸臭豆腐太臭樓上鄰居受不了 拿刀恐嚇又提告求償60萬

新北市永和區李姓男子與妻子不滿樓下小吃店炸臭豆腐的油煙味太臭，向對方提告求償60萬元。新北地方法院民事庭審理後，發現小吃...

滿地稻米！疑未保持安全距離 中山高台南仁德路大貨車撞槽車

中山高速公路北上台南市仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成槽車側翻，大貨車載運的稻米散落車...

公親變事主？遭控打人 里長：地主持斧頭攻擊、拿畚斗自衛

彰化縣員林市中正里長陳進發日前因里民反映房屋外牆被人亂貼告示，出面與貼告示的地主協調時，卻爆發肢體衝突，有人在臉書社群p...

台灣燈會醉漢推倒婦人離去 警方一小時迅速逮人

台灣燈會近期在台北市東區舉行，昨天深夜22時許，一名醉漢從國父紀念館內，推倒一名婦人後離去，轄區信義警分局迅速追查，偵查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦