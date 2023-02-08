越籍女地下匯兌逾17萬遭詐 警逮2嫌但錢早被花光

27歲越南籍女子日前透過地下換匯要將新台幣17萬餘元換成越南盾給越南家人，但家人卻未收到錢才驚覺遭到詐騙，經報警逮2人，但被害人辛苦積蓄早已被花光。

新北市警察局林口分局今天以訊息指出，新北市泰山區27歲譚姓越南籍女子因想寄錢給在越南的家人，於是透過網路的臉書（Facebook）的社群與人私下換匯，約定交付新台幣後，對方會將越南盾匯款給譚女在越南的家人。

警方表示，譚女日前於約定時間地點交付17萬餘元，事後，她發現越南家人並未收到款項，才驚覺遭詐騙而報警求助。

警方表示，經調閱譚女交付地點監視器畫面追查，循線逮捕57歲范姓男子與27歲阮姓越南籍男子，但兩人供稱詐騙所得已花光；訊後，警方依詐欺罪嫌將兩人函送法辦。

警方表示，地下換匯不僅容易遭詐，還可能涉及詐欺或洗錢等罪嫌，因此呼籲民眾務必循正當管道至合法金融機構換匯，免得血本無歸。