快訊

豪宅客怕擾鄰 乾脆上下全買了！郭台銘、尹衍樑等富豪這樣做

大陸不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原民少年遭槍殺…所長涉種族歧視言論 桃園市警局：暫調非主管職

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市圳頂派出所曾姓所長遭控處理槍擊案時，對死者家屬發表種族歧視言論，家屬昨在臉書爆料指控，但遭曾否認；對此市警局督察室指出，因雙方說法落差甚大，將深入調查，當事所長暫調分局內勤非主管職。

桃園市警局督察室晚間發表聲明指出，本案經媒體披露後，局長吳坤旭相當重視，立即指示督察室成立專案小組調查，初查刑案部分在案發2天後即破案，絕無消極偵辦情形。

針對涉言語歧視部分，督察室表示，因雙方說詞出入甚大，警察局先將曾姓所長調整至分局內勤非主管職務，後續將深入調查，若查證屬實，將予以嚴懲。

桃園市大溪區1月12日發生一起槍擊案，16歲原住民少年當場慘死，警方2天後逮捕主嫌1人及少年共犯4人偵辦；少年親屬昨在臉書發文表示，少年父母心痛兒子即將舉辦告別式，仍不知死因，電詢大溪分局圳頂所，卻遭曾姓所長以「請問妳們是原住民嗎？」、「難怪就是要錢嘛！」等種族歧視言語污辱。

不過曾姓所長今否認家屬說法，稱是事後家屬打電話詢問案情和申請喪葬費協助，他問是否是原住民、並回答原民可向原民法扶會申請協助，「家屬的話語無中生有，我沒說過」，他與家屬無怨無仇，也積極偵辦案情，不可能歧視和汙衊原住民。

大溪分局所長涉種族歧視言論，桃園市警局將深入調查，並將所長暫調內勤非主管職。記者楊湛華／攝影
大溪分局所長涉種族歧視言論，桃園市警局將深入調查，並將所長暫調內勤非主管職。記者楊湛華／攝影
大溪16歲原住民少年遭槍死亡，少年表姑貼文痛批大溪警所長言語汙衊嘲諷、種族歧視。記者曾增勳／翻攝臉書
大溪16歲原住民少年遭槍死亡，少年表姑貼文痛批大溪警所長言語汙衊嘲諷、種族歧視。記者曾增勳／翻攝臉書

原住民 桃園 槍擊

延伸閱讀

桃園雞場非法收購圈養保育鳥供人拍照 鳥會痛批可惡

原民少年遭槍殺 母討公道遭警酸「難怪要錢」親友怒批種族歧視

白老鼠綁樹枝誘鳥禽衝場獵食 桃園雞場涉違野保法

撐不住！4條國道客運路線縮小票價優惠 2月13日起調漲2至6元

相關新聞

原民少年遭槍殺…所長涉種族歧視言論 桃園市警局：暫調非主管職

桃園市圳頂派出所曾姓所長遭控處理槍擊案時，對死者家屬發表種族歧視言論，家屬昨在臉書爆料指控，但遭曾否認；對此市警局督察室...

影／囂張球棒隊！ 林口「近30喪屍」在派出所附近瘋狂砸車

又有球棒隊鬧事！新北市林口區今天凌晨將近有30人，囂張在派出所附近街頭砸車，驚動民眾錄影上傳網路，畫面中人群如喪屍般圍著...

炸臭豆腐太臭樓上鄰居受不了 拿刀恐嚇又提告求償60萬

新北市永和區李姓男子與妻子不滿樓下小吃店炸臭豆腐的油煙味太臭，向對方提告求償60萬元。新北地方法院民事庭審理後，發現小吃...

滿地稻米！疑未保持安全距離 中山高台南仁德路大貨車撞槽車

中山高速公路北上台南市仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成槽車側翻，大貨車載運的稻米散落車...

公親變事主？遭控打人 里長：地主持斧頭攻擊、拿畚斗自衛

彰化縣員林市中正里長陳進發日前因里民反映房屋外牆被人亂貼告示，出面與貼告示的地主協調時，卻爆發肢體衝突，有人在臉書社群p...

台灣燈會醉漢推倒婦人離去 警方一小時迅速逮人

台灣燈會近期在台北市東區舉行，昨天深夜22時許，一名醉漢從國父紀念館內，推倒一名婦人後離去，轄區信義警分局迅速追查，偵查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦