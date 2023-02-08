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原民少年遭槍殺…所長涉種族歧視言論 桃園市警局：暫調非主管職
桃園市圳頂派出所曾姓所長遭控處理槍擊案時，對死者家屬發表種族歧視言論，家屬昨在臉書爆料指控，但遭曾否認；對此市警局督察室指出，因雙方說法落差甚大，將深入調查，當事所長暫調分局內勤非主管職。
桃園市警局督察室晚間發表聲明指出，本案經媒體披露後，局長吳坤旭相當重視，立即指示督察室成立專案小組調查，初查刑案部分在案發2天後即破案，絕無消極偵辦情形。
針對涉言語歧視部分，督察室表示，因雙方說詞出入甚大，警察局先將曾姓所長調整至分局內勤非主管職務，後續將深入調查，若查證屬實，將予以嚴懲。
桃園市大溪區1月12日發生一起槍擊案，16歲原住民少年當場慘死，警方2天後逮捕主嫌1人及少年共犯4人偵辦；少年親屬昨在臉書發文表示，少年父母心痛兒子即將舉辦告別式，仍不知死因，電詢大溪分局圳頂所，卻遭曾姓所長以「請問妳們是原住民嗎？」、「難怪就是要錢嘛！」等種族歧視言語污辱。
不過曾姓所長今否認家屬說法，稱是事後家屬打電話詢問案情和申請喪葬費協助，他問是否是原住民、並回答原民可向原民法扶會申請協助，「家屬的話語無中生有，我沒說過」，他與家屬無怨無仇，也積極偵辦案情，不可能歧視和汙衊原住民。
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