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台灣燈會醉漢推倒婦人離去 警方一小時迅速逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台灣燈會近期在台北市東區舉行，昨天深夜22時許，一名醉漢從國父紀念館內，推倒一名婦人後離去，轄區信義警分局迅速追查，偵查隊長吳坤安在現場找人，一小時後在鄰近國父紀念館的光復南路巷弄內，查獲不勝酒力倒在路邊睡覺的朱姓犯嫌（45歲），依傷害罪送辦。

三張犁派出所昨天晚上22時許接獲勤指中心通報，國父紀念館內有人遭推倒，警方到場處理。現場目擊民眾向警方表示，一名疑似酒醉男子自公廁步出後，步履蹣跚，行進過程中，突將一名婦人推倒後離去。

館區內救護人員獲報後也在第一時間救護，傷者送三總松山醫院治療，身體無大礙，目前留院觀察，經警方初步了解，雙方並不認識，當下也沒有發生糾紛。

由於正值燈會期間，發生地點又是主燈所在的國父紀念館，因此信義分局立即動員大批警力擴大搜查國館周遭，同步通知鄰近分局警力協助，並調閱監視器查明犯嫌行向。

偵查隊長吳坤安研判犯嫌應未走遠，與其他刑警騎乘機車在附近巷弄找人，吳坤安發現光復南路巷弄的騎樓下躺著一人，一頭金髮特徵與衣著和監視器畫面相似，他叫來三張所警員一同盤查，確認就是推人犯嫌。

朱嫌本身是居無定所的街友，被逮時脾氣很差，完全是喝醉發脾氣模樣，他表示以為婦人要攻擊他才會還手，不過警方調閱監視器畫面，發現婦人完全沒有攻擊行為，警訊後依傷害罪送辦。

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朱姓男子喝醉後，在台灣燈會主場館國父紀念館推倒婦人，遭警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝
朱姓男子喝醉後，在台灣燈會主場館國父紀念館推倒婦人，遭警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝

紀念館 監視器 台灣燈會

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