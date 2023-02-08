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台中男穿夾腳拖獨攀屋我尾山迷路求援 搜救人員傻眼

中央社／ 台中8日電

張姓男子7日到台中市和平區獨攀屋我尾山，回程迷路求援，台中市消防局派員前往搜救，卻發現張男僅穿夾腳拖、短褲、短袖，未帶飲用水、糧食，輕率行徑令搜救人員傻眼。

台中市消防局今天表示，昨天下午2時接獲報案，報案者指稱，他攀登屋我尾山麗陽線步道迷路，請求協助，消防局派遣相關人員前往救援。

搜救人員接觸到張男時，竟發現他狀況良好，但卻僅著短袖、短褲，還穿夾腳拖，還沒有帶任何糧食、飲用水就上山，獨自攀登谷關七雄之一的屋我尾山。

搜救人員說，張男稱他經常爬山，上山前有先吃了2根香蕉、喝了飲料；不過，張男穿夾腳拖獨攀山區，還未帶任何食物、裝備，搜救人員看了直呼太輕忽，拿自己生命開玩笑的行徑，令人傻眼。

夾腳拖 台中市

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