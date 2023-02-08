炸臭豆腐太臭樓上鄰居受不了 拿刀恐嚇又提告求償60萬

新北市永和區李姓男子與妻子不滿樓下小吃店炸臭豆腐的油煙味太臭，向對方提告求償60萬元。新北地方法院民事庭審理後，發現小吃店有安裝改善設備，並在鄰居反映後加強處理設備，環保局稽查亦無發現有空氣污染的問題，駁回夫妻請求。

李男2021年10月19日還因臭豆腐太臭，不滿衝進小吃店，還拿菜刀恐嚇，要求店家將正在油炸的臭豆腐撈起，並恐嚇正在店內用餐的顧客「快點走」，被新北地檢署依強制、恐嚇等罪起訴，還鬧上新聞。

李姓夫婦主張，他們與兒子同住永和水源街二樓，樓下的小吃店自2020年10月16日開始營業，正式開幕當天未安裝除汙設備，使一家人連續忍受油汙兩天，經反映後，小吃店允諾在未改善排放油汙廢棄前，會先停賣引起油汙廢棄的臭豆腐。

未料隔天下午，李姓夫婦一家又斷斷續續聞到臭油煙味，認為小吃店違反協議，繼續賣炸臭豆腐，造成一家人身心受到侵害，請求小吃店賠償李姓夫婦各25萬、兒子10萬元，共60萬元。

小吃店反辯，稱在2020年10月16日當天開幕時就已安裝排油煙設備，樓上夫婦透過1999陳情後，新北市環保局多次到場稽查，均未發現有違反環保法令的情況，且樓上夫婦對於如何改善排廢氣未詳細解釋，無法成立「在未改善排油汙廢棄設備之前暫不炸賣臭豆腐」的協議。

小吃店並稱，即使協議成立，亦非永久給付不能之債務不履行，且為顧及鄰里和諧，小吃店已自發性優化排煙設備，李姓夫妻未能舉證證明小吃店有給付不能，亦未證明有致其損害，請求法院駁回訴求。

法官調查後，發現小吃店在開幕時便已安裝排油煙設備，並未違法，且經李姓夫妻反映後，小吃店已在開幕3天後優化排油煙設備，認為此舉應可降低同棟住戶受油煙干擾的情況，另外，環保局在開幕後多次前往小吃店稽查，都未測到油煙超標，認為小吃店並未造成李姓夫妻身心受到侵害。