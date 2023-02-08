花蓮通緝犯宜蘭詐財盜開支票 店家懷疑與討債業者共謀

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

花蓮地檢署通緝在逃的周姓女子，去年冒名在宜蘭行騙，騙走1家理髮廳老闆娘60多萬元，還竊取支票與印鑑盜開支票。老闆娘用計取得周女健保卡影像，報警逮捕，然而周先前盜開支票，債主上門向老闆娘討債，暴力砸店並揚言聯合提告，店家也懷疑砸店者根本是周女共謀，警方接到店家報案後正展開調查。

老闆娘說，她去年7月左右透過夜市擺攤的兒子介紹，認識當時化名為「九妹」的周女，看她急需用錢開店，陸續借錢投資，但到8月底周女不再支付說好的每天2100元紅利，稱她被列為縣長林姿妙案的連帶人帳戶遭凍結，借支票周轉。

老闆娘表示，周女會擅自將支票面額改動，如在「10000」元前面加上「3」，瞬間變成30萬元，甚至偷偷從她的支票簿撕走7張，並取走印鑑、偽造簽名盜開支票。周女稱林姿妙當選後帳戶很快解封，已請議員介紹鎮長借款100萬元云云，會將其中80萬用來處理支票。

今年1月初，周女再次借款，恰逢老闆娘朋友在店中，說「繼續配合將是無底洞」，她才大夢初醒，發覺有詐，設計告訴周女可以用健保卡申請借款，成功取得周女健保卡影像，發現她冒名。報警後警方調查周原來是花蓮通緝犯，13日逮捕。

周女被捕後，事情仍未結束，因她盜開支票，錢莊與持票人找上老闆娘，多數持票人問清原委後不再糾纏，少數地下錢莊三不五時仍上門催債，稱她與周女是共犯，要聯合其他受害人提告，昨天甚至動手，用安全帽將店內玻璃門砸碎。

老闆娘兒子說，砸店的部分已經報警並提告毀損，盜開支票、討債等糾紛也將走法律程序，絕不讓對方討到1毛錢，惟這段時間不堪其擾，懷疑砸店者根本是周女共謀；據了解，警方接到店家報案後依規定辦理，正陸續傳喚砸店者到案說明，後續將送往地檢署偵辦。

討債人稱店家與周姓通緝犯是共犯，要聯合受害人提告。記者陳敬丰／翻攝
討債人稱店家與周姓通緝犯是共犯，要聯合受害人提告。記者陳敬丰／翻攝
周姓通緝犯將借來的支票塗改，金額從「10600」變成「310600」。記者陳敬丰／翻攝
周姓通緝犯將借來的支票塗改，金額從「10600」變成「310600」。記者陳敬丰／翻攝
店家留存的支票存根，仍可見到原金額為「10600」。記者陳敬丰／翻攝
店家留存的支票存根，仍可見到原金額為「10600」。記者陳敬丰／翻攝
遭到詐財的理髮廳後續受到追債，店門窗戶被砸破，清理後只得拉上鐵門。記者陳敬丰／攝影
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健保卡 林姿妙 兒子

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