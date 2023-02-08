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他照顧癱瘓前妻及無肛症孫 楊梅警結合慈善團體關懷弱勢
桃園楊梅有名張先生長期照顧照顧癱瘓臥床靠鼻胃管餵食的前妻，及罹患罕見疾病「無肛症」的孫子，雖每月領有公所申請的2人身障等生活補助，但近日前妻生病住院，生活陷入困境；單親的余女士照顧交通事故身障的兒子，每月僅靠微薄的區公所低收入戶補助金，無法支撐生活所需，楊梅警方局結合楊梅世大愛心協會提供紓困金給2戶辛苦人家。
楊梅警分局指出，為落實推動社區警政再出發工作，警方除在交通、治安等工作上努力以赴外，結合善心團體關懷弱勢家庭也是重點之一。
張先生不離不棄長期照顧癱瘓臥床靠鼻胃管餵食的前妻及罹患罕見疾病「無肛症」失去自理能力的孫子，雖每月領有公所申請的2人身障等生活補助，但因近日前妻泌尿道嚴重感染住院多日，龐大的醫療費用導致生活陷入困境。
另外單親的余女士照顧交通事故身障的兒子，近日因天氣寒冷，導致兒子身障後又中風癱瘓讓生活雪上加霜，她每月僅靠微薄的區公所低收入戶補助金，無法支撐生活所需，也陷入困境。
楊梅警分局表示，分局主動查訪得知弱勢家庭急需關懷救助，結合「楊梅世大愛心協會」志工先將紓困金5000元親自送到弱勢民眾家中，讓他們能好好照顧家人，並評估日後協助事宜，讓原本愁容滿面的民眾，頓時放下心中的石頭，讓他們心中感受到社會的溫暖及愛心。
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