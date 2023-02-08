影／囂張球棒隊！ 林口「近30喪屍」在派出所附近瘋狂砸車

又有球棒隊鬧事！新北市林口區今天凌晨將近有30人，囂張在派出所附近街頭砸車，驚動民眾錄影上傳網路，畫面中人群如喪屍般圍著1輛轎車用球棒猛砸，乒乒乓乓聲如雨下，快閃逃離。車主質疑與網購糾紛有關，警方查出嫌犯來自桃園，已著手抓人。

此案發生在凌晨4時許，監視器拍到約10輛轎車衝進林口區福林路停下，將近30人分持球棒下車，針對某社區門前停放的1輛轎車猛烈亂棒砸爛，寧靜深夜驚醒附近居民查看，拿起手機錄影。

這群惡煞極像喪屍般無意識揮棒，乒乒乓乓發出很大聲響，瘋狂砸車隨即快閃逃離，前後僅約1分鐘時間。附近居民覺得太囂張，因為這裡距離派出所僅約200公尺距離，隨即報案，但警方趕抵，眾人早已鳥獸散。

被害車主事後向警方透露，日前曾因網路購物與賣方發生消費糾紛，雙方協調破局不歡而散，質疑因此被挾怨報復。