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影／囂張球棒隊！ 林口「近30喪屍」在派出所附近瘋狂砸車
又有球棒隊鬧事！新北市林口區今天凌晨將近有30人，囂張在派出所附近街頭砸車，驚動民眾錄影上傳網路，畫面中人群如喪屍般圍著1輛轎車用球棒猛砸，乒乒乓乓聲如雨下，快閃逃離。車主質疑與網購糾紛有關，警方查出嫌犯來自桃園，已著手抓人。
此案發生在凌晨4時許，監視器拍到約10輛轎車衝進林口區福林路停下，將近30人分持球棒下車，針對某社區門前停放的1輛轎車猛烈亂棒砸爛，寧靜深夜驚醒附近居民查看，拿起手機錄影。
這群惡煞極像喪屍般無意識揮棒，乒乒乓乓發出很大聲響，瘋狂砸車隨即快閃逃離，前後僅約1分鐘時間。附近居民覺得太囂張，因為這裡距離派出所僅約200公尺距離，隨即報案，但警方趕抵，眾人早已鳥獸散。
被害車主事後向警方透露，日前曾因網路購物與賣方發生消費糾紛，雙方協調破局不歡而散，質疑因此被挾怨報復。
警方調閱監視器追查，鎖定10輛涉案轎車均來自桃園地區，已報請新北地檢署指揮，並申請拘票，將以車追人拘提相關涉嫌人到案，全案朝妨害秩序、毀損罪嫌偵辦。警方且宣示絕對嚴辦到底，不容危害治安。
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