滿地稻米！疑未保持安全距離 中山高台南仁德路大貨車撞槽車

中山高速公路北上台南市仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成槽車側翻，大貨車載運的稻米散落車道，占用中間及外側車道，造成後方車流回堵。2車男駕駛擦挫傷，送台南市立醫院診治，車禍原因疑未保持安全距離，仍由國道警方調查中。

警方調查，這起車禍發生於今天下午1點55分，地點在國道1號北上331公里處，康姓男子（53歲）駕駛大貨車行駛於外側車道，疑因未保持行車安全距離，追撞尤男（54歲）駕駛槽車，2部車側翻於外側車道及外側路肩，康載運物稻米散落於道路中。2名駕駛都擦挫傷，送台南市立醫院診治。

台南市消防局救災救護中心， 接獲報案出動消防人車前往搶救，消防人員將2車駕駛以救護車送醫，但槽車內「廢酸洗液」有外洩情況，消防人員馬上布水線，灑水戒護防止意外釀災發生。槽車外洩「廢酸洗液」在消防人員戒護沖水下，下午3點多全部流下邊坡，槽內已空無危險。