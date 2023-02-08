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滿地稻米！疑未保持安全距離 中山高台南仁德路大貨車撞槽車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

中山高速公路北上台南市仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成槽車側翻，大貨車載運的稻米散落車道，占用中間及外側車道，造成後方車流回堵。2車男駕駛擦挫傷，送台南市立醫院診治，車禍原因疑未保持安全距離，仍由國道警方調查中。

警方調查，這起車禍發生於今天下午1點55分，地點在國道1號北上331公里處，康姓男子（53歲）駕駛大貨車行駛於外側車道，疑因未保持行車安全距離，追撞尤男（54歲）駕駛槽車，2部車側翻於外側車道及外側路肩，康載運物稻米散落於道路中。2名駕駛都擦挫傷，送台南市立醫院診治。

台南市消防局救災救護中心， 接獲報案出動消防人車前往搶救，消防人員將2車駕駛以救護車送醫，但槽車內「廢酸洗液」有外洩情況，消防人員馬上布水線，灑水戒護防止意外釀災發生。槽車外洩「廢酸洗液」在消防人員戒護沖水下，下午3點多全部流下邊坡，槽內已空無危險。

國道四隊說，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，去年國道轄線因未保持行車安全距離交通事故共1萬3千555件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款規定，未保持行車安全距離最高可處6000元罰緩。用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。

中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成大貨車載運的稻米散落車道。記者黃宣翰／翻攝　
中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成大貨車載運的稻米散落車道。記者黃宣翰／翻攝　
中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午發生大貨車及槽車追撞意外，吊車將槽車吊起扶正道。記者黃宣翰／翻攝
中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午發生大貨車及槽車追撞意外，吊車將槽車吊起扶正道。記者黃宣翰／翻攝
中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成大貨車載運的稻米散落車道。記者黃宣翰／翻攝　
中山高速公路台南市北上仁德路段331公里處，今天下午近2點發生大貨車及槽車追撞意外，造成大貨車載運的稻米散落車道。記者黃宣翰／翻攝　

國道 台南 車道

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