台中北屯中正露營區傳中年男屍 嚇壞登山客報警

台中市北屯區知名中正露營區，今天清晨有登山客發現，一名男子在涼亭輕生，嚇得趕緊通知警、消到場，但消防人員到場確認，該名男子已明顯死亡，沒有送醫，警方調查，現場男子留有紙條，寫著「不想連累你們」，警方將聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

第五警分局東山所在今天上午7時許，接獲登山客通報，中正露營區有一名男子尋短，經救護車到場確認，男子陳屍在涼亭，已明顯死亡，涼亭椅子上留有疑是男子的手機、紙條、包包、水瓶等物品，紙條寫下「不想連累你們」。

警方通知鑑識人員到場採證，確認男子身分是69歲的姚姓老翁，已聯絡老翁的家人，初步了解，姚翁長期受疾病所苦，患有腫瘤、精神疾病，昨天家人聯繫不上後，今天即傳出意外，全案今將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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