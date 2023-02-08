快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

台中北屯中正露營區傳中年男屍 嚇壞登山客報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區知名中正露營區，今天清晨有登山客發現，一名男子在涼亭輕生，嚇得趕緊通知警、消到場，但消防人員到場確認，該名男子已明顯死亡，沒有送醫，警方調查，現場男子留有紙條，寫著「不想連累你們」，警方將聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

第五警分局東山所在今天上午7時許，接獲登山客通報，中正露營區有一名男子尋短，經救護車到場確認，男子陳屍在涼亭，已明顯死亡，涼亭椅子上留有疑是男子的手機、紙條、包包、水瓶等物品，紙條寫下「不想連累你們」。

警方通知鑑識人員到場採證，確認男子身分是69歲的姚姓老翁，已聯絡老翁的家人，初步了解，姚翁長期受疾病所苦，患有腫瘤、精神疾病，昨天家人聯繫不上後，今天即傳出意外，全案今將報請檢察官相驗，以釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中北屯中正露營區的涼亭，今天被登山客發現有民眾尋短，嚇得通知警、消到場協助，現場留有死者的物品。圖／讀者提供
台中北屯中正露營區的涼亭，今天被登山客發現有民眾尋短，嚇得通知警、消到場協助，現場留有死者的物品。圖／讀者提供

露營區 紙條

延伸閱讀

中警護台中北屯安寧 才1個多月已通報166件噪音車

注意！台74北屯崇德封路肩、匝道一年 改道路線看這邊

登山客攀馬博橫斷疑出現肺水腫 空勤直升機出動吊掛救援

高山症慘被棄隊 男登山客求援：同行7人全走光

相關新聞

無照又酒駕！男與友喝到天亮 駕車自撞翻車波及2車

蘇姓男子無照，今凌晨與友飲酒後又駕駛汽車返家，行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車，蘇男全身...

高雄左營兩車擦撞2傷 一車遭撞的四輪朝天

高雄市左營區發生翻車車禍，王姓男子開車載妻子直行，遭準備由慢車道切入快車道的謝姓婦人撞翻，王的轎車四輪朝天，夫妻受傷送醫...

高市警人事調整出變卦 部分偵查隊長未履新再改調

高雄市警局2月6日發布中、高階人事調整命令，連日引發警界議論，其中偵查隊長今天又出現變卦，三民一警分局偵查隊長鄭育昇原將...

公車靠站撞燈桿 原來是司機頭暈身體不適 警到場協助通報送醫

黃姓公車司機日前駕駛公車行駛在台北市大度路，突然因疾病一陣頭暈，司機為保護乘客安全，先讓公車減速進站，碰撞燈桿停下，開門...

花蓮婦人疑酒後路倒橋上 遭計程車輾壓送醫不治

花蓮一名周姓司機今晨載客途經吉安鄉水源大橋時，覺得壓到東西，停車查看發現輾過一名婦人，趕緊報案；消防人員緊急將傷者林姓婦...

影／老爸帶路登山女兒離奇失蹤 新北消防暗夜搜山嚇一跳

新北市1名65歲男子昨天下午帶領38歲女兒到泰山區登山健行，傍晚返程途中意外發現女兒離奇失去蹤影，由於天色漸暗氣溫驟降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦