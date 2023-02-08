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高市警人事調整出變卦 部分偵查隊長未履新再改調
高雄市警局2月6日發布中、高階人事調整命令，連日引發警界議論，其中偵查隊長今天又出現變卦，三民一警分局偵查隊長鄭育昇原將調岡山警分局偵查隊長，但他提出「家庭因素」希望調回刑警大隊獲准，市警局重新發布部分人事命令，微調4名偵查隊長新職，明天報到。
高雄市警局2月6日的中、高階人事調整命令，連日在警界議論，有升職績分遠排10多名、甚至30多名的警官，跳過績分排在前的官警，躍升3線1星，其中有2線4星警官，當副分局長2年多，獲拔擢升3線1星四序列專員（警界俗稱「大專」）。
不少員警看到命令都相當驚訝，認為牴觸「警察人員陞遷辦法」規定的陞補條件，警界升遷少有的現象。具有升職資格者更是氣結，但敢怒不敢言。 高雄市警局發布這次人事命令，表示是「適才適所」，參據適任人選的品德操守、專業能力等考核情形，通盤檢討。
這項命令發布後，訂升、調職者明天報到履新，不過，將調岡山警分局偵查隊長鄭育昇昨提出口頭報告，表示「家庭因素」希望調回刑大任職獲准，迫使這項人事命令今天微調。
鄭育昇改調刑大偵三隊長，原本將調三民一分局偵查隊長的湖內分局偵查隊長陳正威，調岡山分局偵查隊長、目前鹽埕分局偵查隊長吳銘雄接任三民一分局偵查隊長、刑大偵六隊長黃慶煌接任湖內分局偵查隊長。
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