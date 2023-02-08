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獨／社會基層悲劇！ 家被斷水電瓦斯土城夫妻雙死

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城區延和路內一處民宅，昨晚發生一對五旬夫妻陳屍家中的悲劇，且家中還被斷水斷電斷瓦斯，死亡原因疑因開計程車的丈夫因疫情頓失生計。土城警分局表示目前屍體已經移至板橋殯儀館等待檢察官相驗，議員林銘仁要求社會局針對家庭弱勢或經濟收入不佳的家庭，應積極協助關懷，避免新北市如此憾事。

知情人士指出，發現夫妻死亡時，丈夫躺在床上、妻子則趴在床邊面部朝下，據悉丈夫過往開計程車維生，但因疫情關係生意大幅下滑，車輛停在停車格因未繳停車費半個月前被拖走。由於夫妻過年沒有回南部團圓，女兒也才剛出社會賺錢，認為丈夫死後可能太太不想成為經濟負擔因此一同離世，但實際死因仍須檢察官相驗才能得知。

知情人士抱怨，該戶水、電、瓦斯通通被斷掉，很明顯家中出現問題，但也沒有機制通報相關單位或區公所前去了解該戶狀況。一開始雖懷疑夫妻可能確診導致死亡，但分局初步檢驗呈現陰性。

新北市土城警分局對此表示，目前屍體已經移至板橋殯儀館，下午等待檢察官相驗，死亡原因尚須等待驗屍結果。新北市社會局則表示，死者未具福利身份、非精神列管個案。

新北市議員林銘仁對此表示，社會局應針對家庭弱勢或經濟收入不佳的家庭積極協助關懷，避免新北市如此憾事。

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新北市土城區延和路內一處民宅昨晚發生一對五旬夫妻陳屍家中的悲劇。圖為新北市土城警分局，本報資料照片
新北市土城區延和路內一處民宅昨晚發生一對五旬夫妻陳屍家中的悲劇。圖為新北市土城警分局，本報資料照片

丈夫

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