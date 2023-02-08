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公車靠站撞燈桿 原來是司機頭暈身體不適 警到場協助通報送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃姓公車司機日前駕駛公車行駛在台北市大度路，突然因疾病一陣頭暈，司機為保護乘客安全，先讓公車減速進站，碰撞燈桿停下，開門讓乘客下車，地點位在關渡派出所旁，員警見狀立即協助司機送醫救治。

北投分局指出，關渡派出所警員林柔君日前於派出所值班，下午1時許「視訊巡邏」赫見派出所外公車站，突然有公車撞上燈桿，立刻和警員任桓均前往現場，通報119救護人員到場救護送醫。

警方稱，黃姓司機駕車行駛到關渡公車站牌，在準備停靠時，突然一陣頭暈身體不適，為保護乘客安全，努力控制車輛，先讓公車減速進站，直到公車碰撞燈桿停下，開車門讓乘客下車。

員警到場後，黃姓司機虛弱癱坐車上，經通報救護車到場送醫，維持交通秩序，也聯繫客運公司人員及大型拖吊車到場，待排除事故，乘客及客運公司人員，感謝警方第一時間救助司機。

北投分局呼籲，行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，開啟警示燈，將車輛停放於周邊安全無虞處所，並在車輛後方豎立車輛故障標誌，以維自身與其他用路人的安全，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可撥打「110」電話向警察求助。

北投分局關渡派出所警員任桓均(左)、警員林柔君(右）協助公車司機送醫。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局關渡派出所警員任桓均(左)、警員林柔君(右）協助公車司機送醫。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機因身體不為適保護車客安全，讓公車減速進站，碰撞燈桿停下。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機因身體不為適保護車客安全，讓公車減速進站，碰撞燈桿停下。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機因身體不為適保護車客安全，讓公車減速進站，碰撞燈桿停下。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機因身體不為適保護車客安全，讓公車減速進站，碰撞燈桿停下。記者蕭雅娟／翻攝

北投

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