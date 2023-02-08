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花蓮婦人疑酒後路倒橋上 遭計程車輾壓送醫不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名周姓司機今晨載客途經吉安鄉水源大橋時，覺得壓到東西，停車查看發現輾過一名婦人，趕緊報案；消防人員緊急將傷者林姓婦人送醫，頭、身重創傷重仍告不治。警方初步調查，林婦體內有酒精反應，正釐清事發原因，周姓駕駛未酒駕，朝過失致死罪嫌方向調查偵辦。

39歲周姓司機向警方表示，今晨他到秀林鄉水源村載完客人後，沿著建國路2段由北往南行駛，經過水源大橋南下車道時，覺得似乎壓到東西，停車後下車查看，發現是一名女子，立刻通報。傷者經送花蓮慈濟醫院急救，因頭部、胸、腹受創，傷勢嚴重，清晨6時34分宣告不治。

警方調查，死者為43歲的林姓婦人，家住水源村。根據現場行車記錄器畫面顯示，在計程車通過該處前，林姓婦人已因不明原因，倒臥橋上。事後經抽血檢測，林女血液有酒精反應，周姓計程車駕駛持照正常，酒測值為0。

警方已報請花蓮地檢署檢察官相驗，全力釐清事發原因，初步朝過失致死罪嫌方向調查偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣水源大橋今天清晨有婦人倒臥車道，遭計程車輾過送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣水源大橋今天清晨有婦人倒臥車道，遭計程車輾過送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣水源大橋今天清晨有婦人倒臥車道，遭計程車輾過送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣水源大橋今天清晨有婦人倒臥車道，遭計程車輾過送醫不治。記者王燕華／翻攝

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